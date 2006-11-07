Трибунал ще має вирішити - страчувати Хусейна чи судити далі

Колишній президент Іраку Саддам ХУСЕЙН знов постав перед Верховним трибуналом Іраку, який 5 листопада засудив його до смертної страти за звинуваченням у вбивстві 148 шиїтів у селі Дуджейл, передає BBC News.

Цього разу суд розпочне розгляд по другій справі. Іракський диктатор звинувачується в "навмисному вбивстві цивільних осіб за допомогою хімічної зброї в місцевості Халабжа".

З матеріалів справи виходить, що 16 березня 1988 року проти населення цього курдського села був застосований отруйний газ, внаслідок чого загинули близько 5 тисяч осіб. Операцією, що одержала назву "Анфал", керував родич Хусейна Алі Хасан аль-МАДЖИД, відомий також як "Хімічний Алі".

Нагадаємо, що у справі про вбивство жителів шиїтського села колишній іракський лідер був засуджений до повішення. Трибунал повинен вирішити питання, чи виконувати вирок, чи дочекатися винесення вердиктів по всіх 12 пунктах звинувачення в загальній справі С.ХУСЕЙНА.

Рішення про правомочність вироку С.ХУСЕЙНУ може бути винесене протягом декількох місяців. Якщо вердикт трибуналу залишиться у силі, то свою згоду на страту повинна дати Президентська Рада. Проте спостерігачі розходяться в думці, як у цьому випадку буде поводитись президент Іраку курд Джаляль ТАЛАБАНІ.

Деякі експерти вважають, що він навряд чи помилує ката власного народу. Інші ж посилаються на заяву Дж.ТАЛАБАНІ про те, що він ніколи не підпише смертний вирок.