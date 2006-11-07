На що розраховує в Києві Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ під час робочого візиту до Києва розраховує всебічно обговорити російсько-українські відносини з акцентом на міжнародну діяльність.

"Розраховуємо на всесторонній огляд наших відносин з упором на міжнародну діяльність", - сказав він журналістам після прибуття до Києва, повідомляє РІА «Новости».

Він також повідомив, що проект угоди між Україною та Росією про реадмісію практично готовий до підписання. "Ми плануємо обговорити договір (під час візиту). Проект знаходиться у достатньому ступні готовності, є деякі технічні деталі, які потрібно доголосувати", - сказав він.

"Наша головна мета, щоб цей договір у тому вигляді, в якому він буде підписаний, не розходився із зобов`язаннями, які Росія взяла на себе в рамках аналогічних відносин з Європейським Союзом", - зазначив російський міністр.

За його словами, "наші українські колеги знають про нашу позицію, ми знаємо про їхню".

"Домовленість можлива, і що швидше він (договір) буде підписаний, то краще", - сказав глава МЗС РФ.

Росія і Україна більше чотирьох років ведуть переговори про укладення угоди про реадмісію, тобто про взаємну видачу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС РФ після прибуття до Києва поклав вінок до пам`ятника генералу Ватутіну з нагоди 63-ї річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада відбудеться робоче засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВА.

Також заплановані зустрічі С.ЛАВРОВА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

31 жовтня міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК повідомив, що угода про реадмісію між Україною і Росією може бути підписана до кінця 2006 року. «Вона (угода) вже готова, вона знаходиться вже на остаточному узгодженні. І я думаю, що до кінця року може бути підписана», - сказав міністр.