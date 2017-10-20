Злодії винесли з дому відомої співачки сумочки і окуляри, не доторкнувшись до її коштовностей

Американська поп-зірка Мерайя Кері стала жертвою пограбування. У лос-анджелеський особняк 48-річної діви вночі вдерлися злодії, які винесли звідти належні їй дизайнерські торбинки і сонячні окуляри на загальну суму 50 тисяч доларів.

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Чомусь зловмисники не зазіхнули на коштовності, які також були в будинку. Повідомляється, що в приміщення вони проникли через вікно на верхньому поверсі, приставивши до нього драбину. Охоронці, що працюють на Мерайю, зрозуміли, що в хазяйському будинку сталася крадіжка тільки через три години після того, як злочинці ретирувалися — незважаючи на те, що в особняку вчасно спрацювала сигналізація.

Під час пограбування Кері не було вдома. Разом зі своїми дітьми вона зараз знаходиться в Нью-Йорку.

Справу розслідує поліція. За останній час в Лос-Анджелесі пограбували будинки цілу низку знаменитостей. У їх числі Кендалл Дженнер, Аланіс Моррисетт, Девід Спейд, Еммі Россум.