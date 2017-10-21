У Китаї заарештували шість чиновників за звинуваченням у підготовці перевороту

Глава китайського державного Комітету з контролю над цінними паперами Лю Шиюй заявив, що шестеро колишніх високопоставлених чиновників планували усунути лідера Комуністичної партії Сі Цзіньпіна.

Чиновники, імена яких назвав Лю, були арештовані в рамках запущеної Сі Цзіньпіном масштабної антикорупційної кампанії, пише Бі-Бі-Сі.

Зокрема, він назвав ім'я колишнього міністра громадської безпеки Китаю Чжоу Юнкана, засудженого до довічного ув'язнення в 2015 році.

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Також серед названих Лю чиновників виявився колишній керівник партійної організації промислового центру Чунцин Бо Сілай, засуджений до довічного терміну в 2013 році, і колишній член Політбюро Сунь Чженцай, затриманий у липні цього року і який втратив всі партійні посади.

Перераховані головою комітету чиновники "були неймовірно жадібними і корумпованими, вони планували захопити контроль над партією і над державною владою", заявив Лю Шиюй в четвер, виступаючи на засіданні комітету в рамках XIX з'їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні.

Також Лю назвав імена Лін Цзіхуа, який був заарештований в 2015 році, генерала армії Сюя Цайхоу, який помер у тому ж році, і генерал-полковника Го Босюна, засудженого до довічного ув'язнення в минулому році за звинуваченням у хабарництві.

З виступу Лю не було ясно, чи говорив він про одну змові, в якій брали участь перераховані чиновники, чи про кілька спроб перевороту.

"Сі Цзіньпін впорався з цими проблемами і усунув найнебезпечнішу таємну загрозу партії і країні", - заявив Лю.

В ході антикорупційної кампанії, яка почалася незабаром після того, як Сі Цзіньпін прийшов до влади, за три роки звинувачення в корупції були пред'явлені мільйону чиновників.

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Деякі спостерігачі вважали, що Сі використовує кампанію, щоб консолідувати владу всередині партії. Сам він раніше заперечував, що всередині компартії Китаю ведеться боротьба за вплив.

Однак, за словами кореспондента Бі-бі-сі Майкла Брістоу, заява Лю підтверджує підозри, що всередині компартії все ж існує конфлікт.

У середу в Пекіні відкрився з'їзд Комуністичної партії. Такі з'їзди проходять раз на п'ять років.