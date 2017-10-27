Ірак домовився з курдами про припинення вогню
15:37, 27 жовтня 2017Світ
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Представник коаліції заявив, що досягнута угода поширюється на всі райони зіткнень.
Ілюстрація / REUTERS
Ербіль і Багдад досягли угоди про припинення вогню в північному Іраку, повідомляє Reuters з посиланням на представника очолюваної США коаліції, яка бореться з «Ісламською державою».
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Представник коаліції заявив, що досягнута угода поширюється на всі райони зіткнень.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ірак заявив про встановлення контролю над усіма нафтовими родовищами Кіркука.
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