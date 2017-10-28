У справі про зв’язки Трампа з Росією висунули перші звинувачення - CNN

Велике журі (колегія присяжних) у п'ятницю схвалило перші звинувачення у розслідуванні щодо можливого російського втручання у вибори президента США, яке здійснює спеціальний прокурор Роберт Мюлер.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, слідчі перевіряють фінансові зв'язки президента Дональда Трампа та його соратників з Росією.

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Звинувачення поки залишаються засекреченими згідно з розпорядженням федерального судді, однак деталі можуть розкрити в понеділок після перших затримань підозрюваних, зазначають джерела.

Представник спеціального прокурора відмовився коментувати цю інформацію.