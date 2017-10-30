Принц Гаррі закохався в актрису Меган Маркл за два роки до зустрічі з нею, подивившись серіал "Форс-мажори"

Стосунки і майбутнє весілля принца Гаррі і Меган Маркл – одна з найбільш обговорюваних тем протягом останніх місяців. 28 жовтня відбувся показ документального фільму "Коли Гаррі зустрів Меган: королівський роман", в якому є багато раніше не відомих подробиць.

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Згдно з фільмом, роман принца Гаррі та Меган Маркл почався задовго до моменту, коли Гаррі зустрів Меган. Принц закохався в Маркл (а точніше, в її персонажа Рейчел Зейн), побачивши актрису в телесеріалі "Форс-мажори". Про це повідомляє Кеті Ніколл, біограф королівської сім'ї.

"Принц закохався в Рейчел Зейн за два роки до того, як вперше зустрівся з Меган – про це мені розповіла його подруга. Одного разу вона вечеряла з Гаррі й запитала, кого він вважає ідеальною жінкою, на що Гаррі відповів: "Меган Маркл з Форс-мажорів", – повідомила вона.

Через роки спільний друг Гаррі і Меган, нарешті представив один одному майбутніх коханих.