Трамп закликав КНДР сісти за стіл переговорів щодо її ядерної програми

Президент США Дональд Трамп закликав керівництво Північної Кореї до участі в переговорах щодо ядерної програми КНДР і досягти зі світовим співтовариством домовленості в цьому питанні.

Водночас, виступаючи на прес-конференції у вівторок, 7 листопада, в Сеулі після закінчення зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, Трамп нагадав, що США готові за необхідності готові використовувати повний спектр свого військового потенціалу, передає DW.com.

Американський президент висловився зі стриманим оптимізмом щодо проблеми ядерної програми Пхеньяну і визнав наявність "певного руху" вперед у врегулюванні конфлікту з КНДР, зазначає агентство dpa.

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Трамп також зазначив, що Північна Корея являє собою загрозу для всього світу, і закликав Росію і Китай використовувати їхній вплив на керівництво в Пхеньяні. Крім того, необхідно повністю виконати санкції ООН щодо КНДР, заявив президент США.

У свою чергу Мун Чже Ін повідомив, що і Сеул і Вашингтон прагнуть досягти мирного вирішення північнокорейського конфлікту. За його словами, він і Трамп згодні з необхідністю посилити тиск на Пхеньян. КНДР повинна повернутися за стіл переговорів, США і їхній союзник Південна Корея можуть запропонувати північнокорейцям "краще майбутнє", додав Мун Чже Ін.

Дональд Трамп 7 листопада прибув з дводенним візитом до Південної Кореї з Японії. В рамках двотижневої поїздки він відвідає також Китай, В'єтнам і Філіппіни.

На початку жовтня Трамп заявив, що вважає спроби почати діалог з Пхеньяном марною тратою часу. "Я сказав Рексу Тіллерсону, нашому чудовому держсекретареві, що він даремно витрачає час, намагаючись вести переговори з маленькою людиною-ракетою", - написав президент США у своєму мікроблозі Twitter. Кількома днями раніше з трибуни ООН він пообіцяв "повністю знищити Північну Корею", якщо та буде загрожувати Вашингтону.

Напередодні влада Японії внесла дев'ять організацій і 26 фізичних осіб із КНДР у санкційний список. Зокрема, санкції введено щодо низки північнокорейських банків та їхніх представників, які також працюють в РФ, КНР та Лівії.