В Іспанії чоловік намагався пограбувати банк і захопив заручників

У четвер вранці озброєний чоловік захопив заручників у передмісті Мадрида. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

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Інцидент трапився у банку близько десятої ранку за місцевим часом. Поліції не відразу було відомо, чим озброєний чоловік та скільки осіб у нього в заручниках.

За даними офіцера поліції, який говорив на умовах анонімності, ішлося про одного або більшу кількість заручників. Відомо також, що чоловік захопив людей, бо намагався пограбувати банк.

Поліція вела переговори зі зловмисником про його здачу. У результаті його заарештували. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у вересні чоловік з мачете захопив заручників в одному з банків у штаті Теннессі.