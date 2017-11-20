ЗМІ: останні сигнали зі зниклого підводного човна надходили в день зникнення

Оператор супутникового зв'язку Iridium в останній раз отримував сигнал з зниклої аргентинської підводного човна «Сан-Хуана» в день її зникнення, передає РИА «Новости» з посиланням на заяву оператора.

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Як зазначається, на підводному човні встановлено пристрій Iridium, і 17 листопада компанія почав збір інформації про його місцезнаходження і активності. У Iridium підкреслили, що отримані раніше сім сигналів з підводного човна не були здійснені за допомогою мережі компанії.

«На жаль, наші дані не зафіксували жодних сигналів або спроб зв'язку із цього пристрою з 15 листопада 11.36 GTM, коли надійшов останній сигнал», — йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.