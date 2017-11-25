США занижують чисельність своєї армії в Сирії

Реальна чисельність американських військових у Сирії становить 2 тисячі осіб, повідомляє Reuters.

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Відзначається, що Пентагон у своїх заявах повідомляв про 500 військовослужбовців на території країни.

За даними джерел агентства, Пентагон визнав неточність, так як в своїх заявах не враховував чисельність сухопутних сил. У відомстві мають намір виправити свої дані.