США занижують чисельність своєї армії в Сирії
01:52, 25 листопада 2017Світ
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Пентагон у своїх заявах повідомляв про 500 військовослужбовців на території країни.
Ілюстрація REUTERS
Реальна чисельність американських військових у Сирії становить 2 тисячі осіб, повідомляє Reuters.
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Відзначається, що Пентагон у своїх заявах повідомляв про 500 військовослужбовців на території країни.
За даними джерел агентства, Пентагон визнав неточність, так як в своїх заявах не враховував чисельність сухопутних сил. У відомстві мають намір виправити свої дані.
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