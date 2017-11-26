У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп перехожих, у результаті шість осіб зазнали поранень.

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Як повідомляє Deutsche Welle, інцидент стався сьогодні вранці в Куксхафені.

29-річного водія затримано. Поліція має у своєму розпорядженні попередні дані про те, що чоловік, який перебував під впливом алкоголю, свідомо спрямував свій автомобіль у натовп людей, які стояли перед місцевою дискотекою. Після цього автомобіль продовжив рух і врізався в огорожу фонтану. Обставини того, що сталося, і його мотиви з'ясовуються.

Куксхафен розташований на півночі Німеччини на узбережжі Північного моря. Населення міста становить близько 50 тисяч осіб.