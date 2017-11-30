Міністр оборони Польщі заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістю

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Смоленська катастрофа, внаслідок якої в Росії 2010 року загинули 96 польських високопосадовців, не була випадковістю і пообіцяв навесні представити звіт експертів.

Як повідомляє Польське радіо, про це міністр сказав в ефірі телеканалу TV Republika.

Міністра запитали, враховуючи дані підкомісії, чи є теза, що 10 квітня 2010 року під Смоленськом було вчинено замах, найправдоподібнішою.

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«Скажу так: ті матеріали та висновки розслідування, що ми маємо, дозволяють з впевненістю сказати, що це не був випадок», - сказав Мацеревич.

Він додав, що звіт про трагедію фахівці зможуть представити навесні 2018 року.

Мацеревич вважає, що презентації звіту підкомісії передуватиме «дуже багато дезінформації, багато атак, як особистих, так й інших, на членів комісії і на сам принцип розслідування Смоленської трагедії».

«Можу запевнити в одному: я обов’язково доведу до завершення це завдання, звіт напевно буде представлено, і це буде повністю достовірна доповідь, в основі якої будуть доказові матеріали, а не гіпотези і припущення, що літак, розмах крил якого становить близько 40 метрів, перевернувся з ніг на голову на висоті 5 чи 6 метрів над землею, тобто в основі документу будуть не нісенітниці, а правда», - заявив Мацеревич.

На запитання, чи на остаточні висновки підкомісії чинить великий вплив відсутність доступу до уламків президентського Ту-154М та «чорних скриньок», Мацеревич відповів, що було втрачено декілька днів після катастрофи, «коли був можливим доступ до цих головних доказів», але Польща має «багато доказового матеріалу, що дозволяє представити хід подій».

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську 10 квітня 2010 року. Звідти польська делегація планувала поїхати на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

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У російському Міждержавному авіаційному комітеті стверджували, що всі системи літака до зіткнення із землею працювали нормально; через туман видимість на аеродромі була нижчою за припустиму для посадки, екіпаж про це повідомили. МАК назвав причинами катастрофи неправильні дії екіпажу літака і психологічний тиск на нього.

Своєю чергою Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, виділивши як фактор події недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому «Смоленськ-Північний».

Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя президента, і заявляли, що польська і російська влада всіляко приховують це.