Радник Трампа закликає до жорсткої розмови з РФ через її підтримку сирійського уряду

Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер вважає, що настав час для жорсткої розмови з Росією через її підтримку сирійського уряду та її підривні дії в Європі.

Як передає Радіо Свобода, про це він заявив у програмі каналу ABC News в неділю.

За словами Макмастера, підтримка Росією уряду президента Асада затягнула громадянську війну та створила кризу, яка перекинулась на Ірак, сусідні країни та Європу.

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«Підтримка Росією такого жахливого режиму, який є частиною цього конфлікту, це питання треба порушувати, так само, як підривні дії Росії в Європі. Тому, я думаю, настав час для жорсткої розмови з Росією», – наголосив радник.

Раніше цього місяця США здійснили бомбовий напад на сирійську повітряну базу у відповідь на, як стверджує Вашингтон, хімічну атаку уряду Асада на територію, утримувану повстанцями, в результаті якої загинуло принаймні 70 осіб.

Сирія звинувачення відкидає, а офіційна Москва попередила, що подібні ракетні напади матимуть надзвичайно «серйозні наслідки». Минулого тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідав Москву.

«Коли відносини досягли найнижчого рівня, залишається одне – рухатись нагору. Я думаю, візит держсекретаря до Росії був надзвичайно на часі», – сказав в інтерв’ю ABC News Макмастер.