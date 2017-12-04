Україна може залишитися наодинці з Росією у разі початку війни США і КНДР - ЗМІ

Росія готується до Третьої світової війни. Секретар кремлівського радбезу Ніколай Патрушев заявив: Москва має сценарій на випадок війни Сполучених Штатів з Північною Кореєю.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, цього тижня диктатор Кім Чен Ин заявив, що ракети з його країни тепер можуть влучити навіть у Пентагон.

Середа, 29 листопада назавжди змінює для американців уявлення про безпеку і змушує згадати звички Холодної війни. Нова ракета Північної Кореї піднялась на 4500 кілометрів, що у десять разів вище за Міжнародну космічну станцію. Вдвічі рази вище за будь-який супутник на низькій навколоземній орбіті. Ракета впала в море, в 200 кілометрах від головного японського острова Хонсю.

Американський фізик Девід Райт блискавично вираховує: міжконтинентальна балістична ракета КНДР, якщо навести її на конкретну ціль, здатна подолати 13 тисяч кілометрів.

Настрій Кім Чен Ина помітно покращився. Він зробив історичну заяву, яку на весь світ транслює незмінна 74-річна ведуча північнокорейського телебачення Лі Чхун Хі. Їй доручають найважливіші новини ще з 1971 року. "Міжконтинетальна ракета Хвасонг-15 обладнана надпотужною важкою боєголовкою, здатною вразити будь-яку мішень на території Сполучених Штатів", - повідомила вона.

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Саме в цей час у Пхеньяні з дружнім візитом перебувають російські депутати. "Таке враження, що спеціально все робилось, щоб Кім Чен Ин зірвався і вчинив чергову авантюрну дію", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Режим, якому допомогли розробити найстрашнішу зброю планети в надзвичайно короткий строк, тепер шантажує Сполучені Штати: знімайте санкції, або начувайтеся.

Дональду Трампу терміново телефонував президент Південної Кореї. Їй поки що страшніше за всіх, адже в заручниках у Кім Чен Ина Сеул - багатомільйонний мегаполіс усього в тридцяти кілометрах від кордону. Якщо Трамп - найнепередбачуваніший президент планети - ризикне застосувати силу, Північна Корея легко дістане Сеул артилерією.

Уроки виживання в американських школах середини 1950-их скоро можуть стати в пригоді онукам. За 25 тисяч доларів можна винайняти в оренду на 100 років справжній приватний бункер - десятки компаній займаються обладнанням комфортних бомбосховищ. Однак власники такої нерухомості на контакт з пресою не ідуть.

Американський президент визначається, що принесе йому більше користі: визнати Північну Корею загрозою, яку вже неможливо перебороти (а отже - відмовитися від силової риторики і пристати на затяжні переговори) або спробувати рубанути з плеча.

Чи не на це провокують його росіяни, адже будь-який військовий конфлікт Сполучених Штатів з Північною Кореєю не лише поставить під загрозу мільйони життів у Південній Кореї. Це автоматично втягне у війну все НАТО, адже загроза одному члену Альянсу загрожує всім.

Доки НАТО воюватиме з Кореєю, Україну від Росії вже точно ніхто не захистить. На цьому етапі можлива будь-яка ескалація. Зі скаженим сусідом під боком, для якого власні громадяни - лише засоби для досягнення мети. Кім Чен Ина схвалюють сто відсотків громадян. Вони дивляться новини з екрану посеред вулиці і аплодують вождю. У них точно нема вибору, тому що війна – реальність, до якої їх готували з дефіцитних тут пелюшок.