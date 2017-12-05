В аеропорту на Корсиці невідомий влаштував криваву стрілянину (відео)
20:55, 05 грудня 2017Світ
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Мотиви нападника досі невідомі. Серед основних версій стрілянини - бандитські розбірки.
Чоловік відкрив вогонь на автостоянці перед самісіньким входом до летовища. Одного із подорожувальників смертельно поранив у голову. Ще двоє - шпиталізовані, повідомляє ТСН.
Злочинцеві з місця трагедії вдалось втекти на викраденій автівці. Його мотиви досі невідомі. Серед основних версій стрілянини – бандитські розбірки.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Франції через сварку з дівчиною поліцейський вбив трьох людей та ще трьох поранив.
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