В аеропорту на Корсиці невідомий влаштував криваву стрілянину (відео)

Чоловік відкрив вогонь на автостоянці перед самісіньким входом до летовища. Одного із подорожувальників смертельно поранив у голову. Ще двоє - шпиталізовані, повідомляє ТСН.

Злочинцеві з місця трагедії вдалось втекти на викраденій автівці. Його мотиви досі невідомі. Серед основних версій стрілянини – бандитські розбірки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Франції через сварку з дівчиною поліцейський вбив трьох людей та ще трьох поранив.