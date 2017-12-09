Спецслужби Росії намагалися стежити за комісією МОК, що розслідувала вживання допінгу

Співробітники російських спецслужб намагалися вести стеження за дисциплінарною комісією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка розслідувала звинувачення в систематичному вживанні допінгу російськими спортсменами.

Читайте такожЗахарова: відсторонення від Олімпіади - один із фронтів масштабного наступу на РосіюПро це голова комісії Самуель Шмід заявив в інтерв'ю газеті Aargauer Zeitung, опублікованому сьогодні, повідомляє Німецька хвиля.

"Але перш ніж розпочати роботу, ми вживали заходів безпеки", - додав він.

За словами Шміда, члени комісії працювали за комп'ютерами без під'єднання до Інтернету. Члени комісії не брали з собою на засідання електронні пристрої, опускали зовнішні жалюзі, перевіряли приміщення на предмет прослуховуючих пристроїв.

Також голова комісії МОК повідомив, що під час однієї з конференцій Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в одному готелі з делегацією МОК поселилися співробітники російських спецслужб.

"Тоді стало зрозуміло, що ми є конкретною ціллю атаки", - додав Шмід.

Нагадується, що висновки комісії під керівництвом Шміда зіграли важливу роль у рішенні МОК відсторонити збірну РФ від участі в зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхенчхані.

5 грудня керівник організації Томас Бах повідомив, що російські спортсмени зможуть виступити на Іграх під нейтральним прапором на "певних умовах".

Міжнародний олімпійський комітет спирався на висновки двох власних комісій, які розслідували ймовірну державну підтримку допінгу в Росії. Комісія, яку очолював швейцарський юрист Деніс Освальд, розслідувала підміну допінг-проб російських спортсменів на Олімпійських іграх у Сочі. Комісія під керівництвом Самуеля Шміда з'ясовувала, яку роль російські держоргани зіграли в маніпуляціях із допінгом.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вважає доведеним.

Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.

МОК вирішив не накладати повну заборону на участь росіян у літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

Зимова Олімпіада пройде з 9 по 25 лютого.