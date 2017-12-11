У загибелі аргентинського підводного човна San Juan знайшли німецький корупційний слід - ЗМІ

Дві німецькі компанії Ferrostaal та EnerSys-Hawker, можуть виявитися причетними до катастрофи аргентинської підводного човна "Сан-Хуан".

Як повідомляє Bayerischer Rundfunk (BR), при капітальному ремонті підводного човна компанії нібито давали хабарі і не видали всі необхідні документи про те, які саме роботи вони виконали, передає dw.com.

Крім іншого, як стверджує BR, на судні були замінені акумулятори. Ймовірно, саме ці акумулятори стали причиною загибелі підводного човна. Незадовго до того, як 15 листопада перервався зв'язок із судном, команда підводного човна повідомила про коротке замикання і пожежу. Причиною цього, найімовірніше, була морська вода, яка потрапила в акумулятори через шноркель (пристрій на підводному човні для забору повітря). Команда також повідомила, що акумулятори вийшли з ладу, однак підводний човен спочатку продовжував рух під водою.

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Штаб-квартира Ferrostaal знаходиться в Ессені, EnerSys-Hawker - в Хагені. За даними BR, із ними був укладений договір на поставку 964 елементів акумуляторів. Сума угоди склала 5,1 мільйона євро.

"Існує підозра, що акумулятори, які були поставлені натомість, частково або повністю не відповідають стандартам якості, яким вони мають відповідати. Ми також не знаємо, звідки вони були поставлені, з Німеччини або іншої країни. Тому ми хочемо знати, які інженери працювали на місці, і хто підписав папір, що ремонт завершено", - заявила Корнелія Шмідт-Лірман, голова комітету в закордонних справах аргентинського парламенту.

В Ferrostaal відкидають звинувачення на свою адресу. Від EnerSys-Hawker поки не надійшло заяв.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо про зникнення підводного човна «Сан-Хуан», на борту якого знаходилися 44 людини. Він перестав виходити на зв'язок 15 листопада. Човен йшов із південного порту Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральному регіоні країни.

Дизель-електричний підводний човен San Juan типу TR-1700 був побудований в Німеччині і в 1985 році увійшов до складу військово-морських сил Аргентини.