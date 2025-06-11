Реліз заплановано на 26 червня.

Playstation показала новий геймплейний трейлер Death Stranding 2: On The Beach напередодні скорого релізу.

У ролику можна подивитися на нові локації, серед яких з'явилися піщані пустелі, зарослі джунглі та сухі савани. Також повернулися і звичні рівнини та засніжені гори.

Хідео Кодзіма говорив, що в сиквелі приділятиметься більше уваги екшену, і схоже дотримав обіцянки. У трейлері показали багато прямих сутичок із ворогами-людьми, погоні на мотоциклах, стрілянину зі стаціонарного кулемета і стелс-проникнення на ворожу базу.

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Ще один важливий аспект гри - фоторежим. Схоже, цього разу він стане ще детальнішим, ніж у першій частині. У ролику Сем стоїть на тлі водоспаду, а гравець вибирає жест, який показує персонаж. Але мало того, у наступній сцені наче вже розігрується ціла сценка, де героїні Леї Сейду, Куцуни Сіорі та Ель Фаннінг позують на мотоциклі.

Реліз Death Stranding 2 заплановано на 26 червня. Гра стане ексклюзивом Playstation 5.

Раніше Хідео Кодзіма розповів, що не збирається призначати спадкоємця своїх ігор після своєї смерті. Останнім часом Кодзіма часто замислюється про смерть і про свою спадщину.

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