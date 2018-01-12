Колишнього мера Рима засудили до двох років в'язниці за вечері за рахунок міського бюджету

Апеляційний суд Італії засудив колишнього мера Рима Ігнаціо Маріно на два роки позбавлення волі. Про це повідомляє ANSA, передає Європейська правда.

У суді першої інстанції Марино раніше був виправданий. Маріно звинуватили в тому, що він використовував офіційні банківські рахунки для оплати вечерь зі своєю родиною в ресторанах.

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Прокуратура заявила про 50 подібних випадків на загальну суму 13 тисяч євро. Генеральний прокурор Італії вимагав для колишнього мера 2,5 роки ув’язнення.

Маріно пропонував відшкодувати кошти, які, згідно зі звинуваченнями, він витратив з міського бюджету. У жовтні 2015 року він подав у відставку.

Маріно заявив про "політично мотивований вирок з огляду на вибори" і пообіцяв подати касаційну скаргу на вирок Апеляційного суду. "Я ніколи не витратив жодного євро державних грошей на приватні цілі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році соратника Макрона запідозрили у махінаціях за участю дружини і сина.