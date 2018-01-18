У Гвінеї цілителька дурила жінок, продаючи відвар "для вагітності"

Поліція Гвінеї затримала цілительку, яку звинувачують у шахрайстві. Вона обдурила сотні жінок, переконавши їх, що вони вагітні.

Н'на Фанта Камара продавала жінкам, у яких не виходило зачати дитину, відвари з листя, лікарських трав і інших інгредієнтів, пише Бі-Бі-Сі.

Після прийому зілля у клієнток роздувалися животи, від чого здавалося, що вони вагітні.

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За послуги їй платили по 33 долари, тоді як середня зарплата в країні складає приблизно 48 доларів.

Поліція вважає, що Камара заробляла по кілька тисяч доларів на місяць. Сама вона каже, що лише хотіла допомогти.

У вівторок понад 200 жінок прийшли з протестом до будівлі поліцейської дільниці в столиці Гвінеї Конакрі, в якому перебуває Камара.

Імовірно, 700 жінок від 17 до 45 років стали жертвами махінацій цілительки.

По настільки високій кількості постраждалих можна зрозуміти, що в Гвінеї, як і в інших країнах Африки, люди вірять у цілителів. У 2006 році Всесвітня торгова організація повідомила, що 80% африканців вдаються до народної медицини.

"Пройшов рік, як ми вперше прийшли до цієї жінки", - розповіла Бі-бі-сі одна з протестуючих в Конакрі.

"Під час першого візиту вона дала нам зілля, яке складалося з трави і лікарських рослин. Нас почало нудити. Вона запевнила нас, що це корисно для нас. Коли людина приймає цей відвар, шлунок трохи піднімається. Через деякий час ми знову пішли. Вона оглянула нас, поторкавши животи, і сказала, що ми вагітні", - додала вона.

Жінка зазначила, що Камара веліла їм сходити до лікаря, і коли той підтвердить вагітність, принести їй курку і тканини в якості подяки.

Деякі жінки розповіли, що зовні вони виглядали вагітними 12-16 місяців.

Поліцейський лікар оглянув 47 ошуканих жінок і сказав, що через "лікування" їм загрожують медичні ускладнення.

Сама Камара стверджує, що не зробила нічого поганого. "Я працювала з усіх сил, намагаючись допомогти [жінкам] виконати мрію, але все інше в руках божих", - сказала вона.

Незабаром, як очікується, суд винесе їй вирок за звинуваченням у шахрайських діях, що ставлять у небезпеку людське життя.