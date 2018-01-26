Найкращі фото тижня: українська Соборність, чергові витівки природи та грайливі шкарпетки Трюдо в Давосі (фотопідбірка)

17:25, 26 січня 2018
Світ
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Цитадель Саладін в центрі Каїра, Єгипет, 21 січня / Mohamed Abd El Ghany
Цитадель Саладін в центрі Каїра, Єгипет, 21 січня / Mohamed Abd El Ghany /  © REUTERS
''Живий ланцюг'' в Києві в День Соборності України, 22 січня / Gleb Garanich
"Живий ланцюг" в Києві в День Соборності України, 22 січня / Gleb Garanich /  © REUTERS
Гонщик на собачих упряжках зі своєю хаскі в Шотландії, 22 січня / Russell Cheyne
Гонщик на собачих упряжках зі своєю хаскі в Шотландії, 22 січня / Russell Cheyne /  © REUTERS
Протести проти участі спортсменів з КНДР до зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї, що Сеул, 22 січня / Yonhap via REUTERS
Протести проти участі спортсменів з КНДР до зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї, що Сеул, 22 січня / Yonhap via REUTERS /  © REUTERS
Співачка Кеті Перрі на відкритті зірки Мінні Маус на Алеї слави в Голлівуді, США, 22 січня / Mario Anzuoni
Співачка Кеті Перрі на відкритті зірки Мінні Маус на Алеї слави в Голлівуді, США, 22 січня / Mario Anzuoni /  © REUTERS
Українська тенісистка Еліна Світоліна на змаганнях в Мельбурні, Австралія, 23 січня / Issei Kato
Українська тенісистка Еліна Світоліна на змаганнях в Мельбурні, Австралія, 23 січня / Issei Kato /  © REUTERS
Вертоліт патрулює Давос під час Всесвітнього економічного форуму, Швейцарія, 23 січня / Denis Balibouse
Вертоліт патрулює Давос під час Всесвітнього економічного форуму, Швейцарія, 23 січня / Denis Balibouse /  © REUTERS
Бідні райони Нью-Делі, Індія, 23 січня / Saumya Khandelwal
Бідні райони Нью-Делі, Індія, 23 січня / Saumya Khandelwal /  © REUTERS
Фінальні приготування до зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані, Південна Корея, 23 січня / Fabrizio Bensch
Фінальні приготування до зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані, Південна Корея, 23 січня / Fabrizio Bensch /  © REUTERS
Карневалістки перед прийомом у канцлера Німеччини Ангели Меркель в Берліні, 23 січня / Hannibal Hanschke
Карневалістки перед прийомом у канцлера Німеччини Ангели Меркель в Берліні, 23 січня / Hannibal Hanschke /  © REUTERS
Замки на огорожі в морозний зимовий день в мінському парку, Білорусь, 23 січня / Vasily Fedosenko
Замки на огорожі в морозний зимовий день в мінському парку, Білорусь, 23 січня / Vasily Fedosenko /  © REUTERS
Протести в Цюріху проти президента США Дональда Трампа напередодні його візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія, 23 січня / Arnd Wiegmann
Протести в Цюріху проти президента США Дональда Трампа напередодні його візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія, 23 січня / Arnd Wiegmann /  © REUTERS
Модель Коко Роша зі своєю дочкою під час показу нової колекції дизайнера Jean Paul Gaultier в Парижі, 24 січня / Gonzalo Fuentes
Модель Коко Роша зі своєю дочкою під час показу нової колекції дизайнера Jean Paul Gaultier в Парижі, 24 січня / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
''Рубіновий'' шоколад KitKat від Nestleв фірмовому магазині в Токіо, Японія, 25 січня / Kim Kyung-Hoon
"Рубіновий" шоколад KitKat від Nestleв фірмовому магазині в Токіо, Японія, 25 січня / Kim Kyung-Hoon /  © REUTERS
Перші в історії клоновані мавпи в лабораторії завдання академії наук в Шанхаї, 20 січня / Chinese Academy of Sciences
Перші в історії клоновані мавпи в лабораторії завдання академії наук в Шанхаї, 20 січня / Chinese Academy of Sciences /  © REUTERS
© REUTERS
Затоплений Париж на тлі собору Нотр-Дам, 25 січня / Philippe Wojazer
Затоплений Париж на тлі собору Нотр-Дам, 25 січня / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Потоки лави з кратера вулкану Майон під час нового виверження на Філіппінах, 25 січня / Romeo Ranoco
Потоки лави з кратера вулкану Майон під час нового виверження на Філіппінах, 25 січня / Romeo Ranoco /  © REUTERS
Прем'єр Канади Джастін Трюдо на форумі в Давосі традиційно в грайливих шкарпетках, 25 січня / Denis Balibouse
Прем'єр Канади Джастін Трюдо на форумі в Давосі традиційно в грайливих шкарпетках, 25 січня / Denis Balibouse /  © REUTERS
Вчені переводять стрілку годинника Судного дня ще на 30 секунд вперед, Вашингтоні, США, 25 січня / Leah Millis
Вчені переводять стрілку годинника Судного дня ще на 30 секунд вперед, Вашингтоні, США, 25 січня / Leah Millis /  © REUTERS
Фінансовий район Шанхая в снігах, Китай, 26 січня / Aly Song
Фінансовий район Шанхая в снігах, Китай, 26 січня / Aly Song /  © REUTERS
День Австралії в Сіднеї, 26 січня / Steven Saphore
День Австралії в Сіднеї, 26 січня / Steven Saphore /  © REUTERS
Кішка у вікні посольства Еквадору в Лондоні, де живе опальний засновник Wikileaks Джуліан Ассанж, 26 січня / Toby Melville
Кішка у вікні посольства Еквадору в Лондоні, де живе опальний засновник Wikileaks Джуліан Ассанж, 26 січня / Toby Melville /  © REUTERS

Так, 22 січня 2018 року в Україні відзначали 99-ту річницю проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки – День Соборності України. Цього дня вже традиційно в Києві люди збираються в так званий "живий ланцюг" соборності, що з'єднує береги Дніпра.

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Тим часом, в швейцарському Давосі 23-26 січня 2018 року проходив черговий Всесвітній економічний форум. Це вже 48-ма в історії зустріч найвпливовіших людей світу - політиків, бізнесменів, громадських діячів та інших. На початку форуму природа підкинула проблем - напередодні старту форуму Давос завалило снігом - утворилися метрові замети, однак все ж він почався вчасно. Не обійшлося без протестів антиглобалістів проти американського лідера Дональда Трампа, який брав участь у форумі, а також традиційних грайливих шкарпеток канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Водночас 25 січня китайські вчені заявили про успіхи в клонуванні - вони зуміли створити дві ідентичні копії макак. Генетикам вдалося створити дві копії мавпи за допомогою тієї ж методики, за якої клонували вівцю Доллі у 90-ті роки минулого століття та інших ссавців. Передбачалося, що даний метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп. Автори дослідження відзначають, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. Необхідно лише вирішити питання, що знаходяться в етичній площині.

Тим часом природа не переставала приносити людству неприємні сюрпризи: Париж страждав від масштабної повені, Китай засипало снігом, а на Філіппінах знову пробудився вулкан Майон.

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