Найкращі фото тижня: українська Соборність, чергові витівки природи та грайливі шкарпетки Трюдо в Давосі (фотопідбірка)

Добірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу за тиждень 22-26 січня.

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Так, 22 січня 2018 року в Україні відзначали 99-ту річницю проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки – День Соборності України. Цього дня вже традиційно в Києві люди збираються в так званий "живий ланцюг" соборності, що з'єднує береги Дніпра.

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Тим часом, в швейцарському Давосі 23-26 січня 2018 року проходив черговий Всесвітній економічний форум. Це вже 48-ма в історії зустріч найвпливовіших людей світу - політиків, бізнесменів, громадських діячів та інших. На початку форуму природа підкинула проблем - напередодні старту форуму Давос завалило снігом - утворилися метрові замети, однак все ж він почався вчасно. Не обійшлося без протестів антиглобалістів проти американського лідера Дональда Трампа, який брав участь у форумі, а також традиційних грайливих шкарпеток канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Водночас 25 січня китайські вчені заявили про успіхи в клонуванні - вони зуміли створити дві ідентичні копії макак. Генетикам вдалося створити дві копії мавпи за допомогою тієї ж методики, за якої клонували вівцю Доллі у 90-ті роки минулого століття та інших ссавців. Передбачалося, що даний метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп. Автори дослідження відзначають, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. Необхідно лише вирішити питання, що знаходяться в етичній площині.

Тим часом природа не переставала приносити людству неприємні сюрпризи: Париж страждав від масштабної повені, Китай засипало снігом, а на Філіппінах знову пробудився вулкан Майон.