Вашингтон запевнив Анкару в припиненні поставок зброї курдам

Прес-секретар Ердогана і радник Трампа з нацбезпеки обговорили операцію Туреччини на півночі Сирії.

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Гербертом Макмастером. Макмастер підтвердив, що Вашингтон припинив поставки озброєння курдам у Сирії.

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Як передає РБК з посиланням на Anadolu, бесіда відбулася в ніч на 27 січня. Макмастер підтвердив, що США припинили поставки зброї курдської партії «Демократичний союз» (PYD) і Загонам курдської самооборони (YPG).

Калин і Макмастер також обговорили хід військової операції Туреччини «Оливкова гілка» на півночі Сирії і політичний перехідний процес у цій країні. Калин підкреслив "важливість співпраці і взаємної поваги партнерів по НАТО в ім'я досягнення спільних цілей", - наголошується у повідомленні.

Калин 24 січня заявляв, що Туреччина очікує від США припинення підтримки PYD і YPG. Він зазначив, що після цього Анкара запропонує Вашингтону обговорити ситуацію в Сирії.

Турецька військова операція «Оливкова гілка» почалася в сирійському Африні 20 січня. У Туреччині вважають, що курдські сили, які знаходяться у регіоні, пов'язані із забороненою «Робочою партією Курдистану» і загрожують національній безпеці країни. Генштаб Туреччини 27 січня повідомив про знищення 394 «терористів» та 340 об'єктів «терористичних організацій».