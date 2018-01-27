Великобританія будує радіолокатор на випадок російської агресії

Радар дозволить військово-повітряним силам контролювати повітряний простір на північ від Британії і далі через Норвезьке море, "зміцнивши суверенний потенціал Великої Британії в період підвищеної активності Росії".

Велика Британія вирішила збудувати на Шетлангдських островах новий радіолокатор, щоб захиститися у випадку російської агресії.

Про це заявив начальник штабу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії Стівен Хіллієр, повідомляє сайт британського міноборони, пише Європейська правда.

Радарна система буде розміщена на базі "Сакса Ворд". Її вартість – 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Радар отримуватиме інформацію, а потім передаватиме її у національний центр швидкого реагування.

A new RAF radar facility reinforcing the UK’s ability to track aircraft will be powered up ready to operate soon. @ChiefofAirStaff visited the site of the new £10m Remote Radar Head facility, at Saxa Vord, Unst, Shetland, to inspect its progress. Read more https://t.co/h5irwBvFF1pic.twitter.com/k1C6RLPt6w — Royal Air Force (@RoyalAirForce) January 26, 2018

Радар дозволить військово-повітряним силам контролювати повітряний простір на північ від Британії і далі через Норвезьке море, "зміцнивши суверенний потенціал Великої Британії в період підвищеної активності Росії", ідеться у повідомлення міністерства.

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"Ми завжди будемо захищати наше небо від російської агресії. Цей радар є життєво важливим елементо для безпеки Великої Британії, оскільки ми відповідаємо на посилення глобальних загроз і підвищуємо нашу здатність відповідати на них. Дії Росії не обмежаться кордонами Східної Європи", — зазначив міністр оборои Британії Гевін Вільямсон.

Раніше міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Росія може завдати удару по британській інфраструктурі і системі енергопостачання, що призведе до "тисяч і тисяч жертв".