Зараз у країні перебувають біля 28 тисяч військових США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військових з Південної Кореї в рамках неформального перегляду політики щодо Північної Кореї (КНДР).

Про це з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє The Wall Street Journal. Зазначається, що одним з варіантів, над яким працює оборонне відомство, полягає в виведенні з Південної Кореї біля 4500 військових. Їх можуть передислокувати в інші місця в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема – на Гуам. При цьому це лише одна з кількох ідей, і пропозиція ще не потрапила на стіл Трампа.

Представник Пентагону, відповідаючи на запитання про потенційне виведення військ, сказав, що наразі немає жодних політичних заяв. Міністерство оборони Південної Кореї відмовилося від коментарів.

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Зараз у Південній Кореї перебуває близько 28 500 американських військовослужбовців. Трамп розглядав можливість скорочення контингенту ще під час свого першого президентського терміну. Проте командири, які керують американськими військами в Азії, застерігають від такого кроку, оскільки це поставить під загрозу здатність США перемогти Північну Корею та інших можливих конфліктах із Китаєм і Росією, які можуть виникнути в регіоні.

"Американські офіційні особи заявляють, що рішення про кількість військ не буде прийнято доти, доки не буде більшої ясності щодо напрямку війни в Україні і того, чи продовжуватиме адміністрація підтримувати Київ у військовому плані. Серйозний розгляд питання про виведення військ Південної Кореї, ймовірно, викличе тривогу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Південна Корея, а також Японія і Філіппіни покладаються на тісну координацію з американськими збройними силами, щоб захистити себе і поширювати владу у все більш суперечливому регіоні", – йдеться в матеріалі.

Військова присутність США в регіоні розглядається як стримуючий фактор проти відновлення війни на Корейському півострові. Минулого року КНДР відмовилася від багаторічної політики мирного возз'єднання та оголосив Сеул своїм головним ворогом.

Також війська США вважаються стримуючим фактором проти агресивного Китаю, який висуває претензії на смугу Південно-Китайського моря і погрожує взяти під свій контроль Тайвань.

Виведення військ США з Європи

На початку березня видання The Telegraph писало, що американський президент подумує про виведення військ із Німеччини та їх перекидання в близьку до РФ країну. Зазначалося, що йдеться про приблизно 35 000 діючих військовослужбовців.

У травні посол США в НАТО Метью Вітакер каже, що Вашингтон почне переговори про скорочення присутності військ в Європі до кінця року. За його словами, ще "нічого не визначено". Водночас він додав, що США не виходять з НАТО.

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