Цей план має на меті фактично змусити Україну визнати окупацію своїх регіонів, зокрема Криму.

Україні запропонували так званий мирний план із фактичним визнанням російської окупації. Його підготував Кремль. У The Guardian пояснили, що справді означають пропозиції Москви.

За інформацією Reuters, цей план Україні минулого місяця передали США. Документ містить умову, за якої Україна повинна юридично визнати анексію Криму Росією, а також фактично погодитися з окупацією частини східних регіонів.

У понеділок президент Володимир Зеленський підтвердив, що Кремль вимагає, аби українські війська залишили щонайменше п’ять областей. Ідеться не про мир, а лише про припинення вогню та початок переговорів.

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До початку широкомасштабної війни в цих регіонах проживало близько 11 мільйонів українців. Для багатьох із них це означає втрату дому, неможливість повернення, а також ризик того, що їхні родичі й друзі залишаться назавжди під контролем репресивного російського режиму.

"У всій країні існує сильне відчуття, що Росія захоче захопити більше території України, тому будь-які поступки лише годують монстра", — заявила дослідниця Chatham House Орися Луцевич. — "Українці знають, що життя під окупацією жахливе. Вони ніколи не погодяться юридично визнати свою окуповану землю чимось іншим, ніж незаконною жорстокою анексією".

Наразі незрозуміло, скільки людей залишилося в окупованих районах. Частину міст було зруйновано, мільйони українців покинули свої домівки. За даними ООН, 3 мільйони є внутрішньо переміщеними особами, ще 6 мільйонів — за кордоном.

Ціна невизначеності

Пропозиції, що не завершують війну, а лише заморожують її, можуть мати серйозні наслідки. Вони створюють перешкоди для відбудови, сприяють внутрішній нестабільності та можуть дати Путіну шанс знову втручатися у внутрішню політику України.

"Ключове питання для України — чи буде надійна гарантія безпеки, яка дозволить повернути приватний капітал у країну?" — наголошує Муджтаба Рахман, керуючий директор з питань Європи аналітичної компанії Eurasia Group. — "Єдина гарантія, яку Путін ніколи не оскаржував, — це стаття 5 НАТО. Саме тому українці рішуче налаштовані на вступ до Альянсу".

Луцевич додає: "Російська окупація не лише перешкоджає реформам, а й блокує консолідацію демократії — ключову умову для вступу України до ЄС та НАТО. А ризик нестабільності відлякує будь-які прямі іноземні інвестиції".

Таким чином, без реальних гарантій безпеки, без повного контролю над територією та без визнання справедливості, Україна ризикує залишитися із "замороженим конфліктом" — у ситуації, яка не дає можливості рухатися вперед.

Війна в Україні: це варто знати

Президент США Дональд Трамп не раз обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Тепер же він заговорив про вихід Штатів із переговорного процесу. The Washington Post пише, що Трамп не має уявлення, як завершити війну швидко. Зараз адміністрація Трампа звинувачує в усьому попередників, кажучи, що війна дісталася їм "у спадок від Байдена".

Тим часом російський правитель Володимир Путін заявив, що РФ почала створювати буферну зону на кордоні з Україною. При цьому диктатор звинуватив Україну в тому, що Сили оборони нібито "обирають для обстрілів у прикордонні цілі, які не мають військового значення".

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