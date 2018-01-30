Пентагон не заборонив військовим США використовувати фітнес-трекери, які призводять до витоку даних

На карті додатку Strava крім користувачів з різних міст світу відображені також маршрути користувачів фітнес-трекерів на військових базах.

Міністерство оборони США має намір оцінити загрозу, яку можуть представляти для американських військових баз фітнес-трекери і переглянути правила використання таких пристроїв військовими. Дані з пристроїв фітнес-трекерів дозволяють користувачам відстежувати маршрути тренування, які потенційно можуть бути використані противником для виявлення засекречених військових баз або маршрутів патрулювання.

Як передає N+1, в даний час військовим не заборонено використовувати фітнес-трекери. Про це йдеться в заяві представника Пентагону полковника Роба Меннінга.

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Раніше американський сервіс Strava, за допомогою якого користувачі можуть аналізувати свої дані про фізичну активність і поділитися результатами з іншими людьми, опублікував глобальну карту фітнес-активності. На цій карті відображаються території планети, на яких люди найактивніше використовують фітнес-трекери і діляться своїми результатами через акаунти в Strava. На карті, крім цілком передбачуваних міст, відображені і маршрути користувачів фітнес-трекерів на військових базах, причому не тільки американських і російських, але і багатьох інших.

Завдяки відображеним на карті маршрутами можна, наприклад, дізнатися, як саме проходять доріжки всередині відомих військових баз. За словами Меннінга, карта, опублікована Strava, може бути використана бойовиками для пошуку невідомих їм американських військових баз, а також для виявлення маршрутів патрулювання. Таке завдання стає навіть простіше, якщо врахувати в країнах, де сьогодні присутні американські військові (Сирія, Ірак, Афганістан) місцеві жителі фітнес-трекери майже не використовують. З цієї причини виявити яскраві маршрути американських військових на темному тлі карти особливо легко.

Опублікована сервісом Strava карта фітнес-активності містить дані про фізичні заняття 27 мільйонів людей по всьому світу за період з січня 2015-го по вересень 2017 року. Вона не містить персоніфікованих даних про користувачів сервісу та не дозволяє отримати оперативні дані про поточне розташування військових. Тим не менш, вона може дати загальні уявлення про тривалому місцезнаходження тієї чи іншої військової бази і навіть дуже наближено оцінити чисельність персоналу на ній.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше виявилося, що карта з даними від фітнес-трекерів розкрила військові бази США по всьому світу.