Металеві панно та килими: американський художник створює скульптури зі цвяхів (відео)
18:19, 30 січня 2018Світ
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Таким незвичним мистецтвом Джон Бісбі займається вже 30 років.
Сучасне мистецтво: скульптури зі цвяхів / скріншот
Американський художник створює чудернацькі скульптури з цвяхів. В його колекції – як маленькі витвори, так і гігантські інсталяції.
Для роботи Джон Бісбі використовує цвяхи різного розміру - від найбільших завдовжки понад 30 см до мініатюрних меблевих. Для надання форми цвяхам їх згинають, склеюють, зварюють та пресують.
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Композиції зі складними візерунками користуються популярністю серед дизайнерів. Арт-об’єкти майстра купують, щоб оригінально прикрасити інтер’єри. Найбільше поціновувачам мистецтва подобаються настінні панно зі цвяхів та металеві «килими». У художника є власна школа, де він навчає своєму оригінальному стилю початківців.
Металеві панно та килими: американський художник створює скульптури зі цвяхів
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