Політики і відомі публічні люди Німеччини все голосніше вимагають перезавантаження німецько-російських відносин, але канцлер Німеччини залишається принциповою у питанні анексії півострова, пише Rheinische Post.

Коли колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек в 2015 році хотів "провести заднім числом анексію Криму в міжнародне право", канцлеру Ангелі Меркель було легко протистояти малій кількості симпатиківПутіна, які закликали припинити санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Главред".

Але через три роки цей підхід руйнується на частини в нинішній німецькій політиці. Прем'єр-міністри східних країн розходяться в усіх питаннях в зіткненнях із лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини, а заклики до перезапуску німецько-російських відносин тепер звучать із вуст далеких від політики людей, таких як актор і режисер Тіль Швайгер або президент футбольного клубу "Баварія" Улі Хенесс, пише Rheinische Post.

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На зустрічі в Стендехаусі, в Дюссельдорфі, Хенесс заявив, що "не дотримується думки, що історії з Кримом винні тільки росіяни". І щоб переконатися, що всі зрозуміли його слова правильно, він додав: "Якщо б [до вас] НАТО підбиралося все ближче і ближче, мені хочеться дізнатися, як би ви реагували".

Меркель Крим приймає близько до серця

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер діяв під час найбільш напруженої точки передвиборної кампанії, наче був у глухому куті. Він запропонував розглядати кримську анексію як "умовно-постійну" і "придумати коротку форму" для конфлікту, щоб вийти за межі старих термінів - не лише в тому випадку, якщо мінські угоди будуть реалізовані за всіма пунктами, навіть поступове виконання може вести до зближення. Скоріше, слід також оцінювати і "проміжні позитивні кроки". Такий підхід призвів до того, що в 70-х роках миролюбна політика зближення витіснила санкції.

Меркель, ймовірно, останній політик, який ігнорує прагматичні рішення. Вона давно відмовилася від наміру регулювати післявоєнний порядок Сирії без участі режиму Асада. Оскільки після російської інтервенції в Сирії Асад значно посилив свої позиції. У будь-якому випадку, громадянська війна без кінця буде що з Асадом на посаді, що без нього.

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У питанні ж Криму точка зору Меркель менш гнучка. Незабаром після того, як Лінднер представив свої ідеї, вона дала йому відповідь: "Коли я чую, що ми повинні просто погодитися з російської анексією Криму, я думаю - як би ви відреагували, якщо, приміряючи ваш девіз, Німеччина залишилася поділеною?".

Стає очевидним, що якщо Сирія – це світова політика, то Крим Меркель сприймає близько до серця. Все покоління НДР має внутрішню переконаність у тому, щоб після падіння "залізної завіси" в Європі не можна більше не допустити ситуації, коли верховенство права буде замінено верховенством сили. Гельсінський Заключний акт був підписаний у 1975 році, у відповідності з ним всі сторони зобов'язалися дотримуватися стандарти співробітництва та права людини. Однак на Сході розуміння, що правильно, а що ні, залишилося розумінням, але не втіленням.