Італія тимчасово вийшла з Шенгенської зони

Італія 29 червня на два тижні вийшла з Шенгенської зони і відновила прикордонний контроль для людей, які перетинають кордон Італії з країнами Євросоюзу. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Euronews.

Відновлення прикордонного контролю, скасованого Шенгенською угодою, пов`язане з проведенням саміту "Великої вісімки", який відбудеться в італійському місті Аквіла 8-10 липня. Таким чином влада хоче забезпечити безпеку заходу. 15 липня громадяни країн ЄС знову зможуть в`їжджати до Італії вільно.

У правоохоронних органах журналістам розповіли, що в перші години 29 червня в римському аеропорту Ф’юмічино виникли складнощі у іноземців, які не знали про відновлення прикордонного контролю і залишили паспорти вдома. Крім того, кілька пасажирів пред`явили прикордонникам фальшиві документи. Одночасно на кордоні із Словенією через перевірки виникла величезна автомобільна пробка.

Нині в Італії курортний сезон, тому незручностей, на думку експертів, зазнають десятки тисяч туристів. Незадоволені заходами безпеки і в профспілках прикордонників. Представники профспілок стверджують, що прикордонній службі замало працівників для проведення перевірок.