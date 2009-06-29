Тисячі іракців прийшли на концерт з нагоди виведення військ США

Тисячі іракців взяли в понеділок участь в святковому концерті, організованому мерією Багдада з нагоди майбутнього завтра виведення американських військ з міст Іраку, повідомляє РІА “Новости”.

"Цей день увійде до історії як день радості, величі і гордості Іраку та всіх його громадян", - сказав в розмові з агентством представник столичної мерії Абд ель-Захра Худейр.

Центром святкування, що пройшло при величезному скупченні сил безпеки, став парк, розташований на березі р.Тігр навпроти посилено захищеної Зеленої зони. Більшість з присутніх вперше за довгі роки дістали можливість почути улюблених в Іраку співаків, багато хто з яких живуть за кордоном і приїхали до Багдада спеціально до цього дня.

Закінчився концерт невеликим святковим салютом - першим з часу повалення Саддама Хусейна.