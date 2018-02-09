Франція збільшить витрати на армію: до 2025 року планується виділити 295 мільярдів євро

Такі кроки зумовлені зростанням геополітичної напруженості на Близькому Сході, боротьбою французьких військових із групами ісламістів, а також тиском президента США на країни-члени НАТО.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі представила законопроект щодо збільшення фінансування на оборонні потреби, зокрема, з 2019 до 2025 року загалом має бути виділено 295 мільярдів євро.

Таким чином, французьким президент скасував десятирічне скорочення видатків на армію, передає dt.ua з посиланням на Financial Times.

Передбачається, що до 2022 року щорічні витрати на потреби оборони будуть рости з нинішніх 34,2 мільярда євро на 1,7 мільярда євро в рік, коли спливає президентський термін Макрона, після чого з бюджету щороку планується виділяти на 3 мільярди євро більше. Уряд Франції планує досягнути фінансування військової сфери на рівні 2% від ВВП, у порівнянні з 1,7% минулого року.

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Такі кроки зумовлені зростанням геополітичної напруженості на Ближньому Сході, боротьбою французьких військових з групами ісламістів в країні та за кордоном, а також тиском американського президента Дональда Трампа на країни-члени НАТО. Крім того, як зазначає видання, це дозволить зменшити напруження між Макроном і французькою армією, коли минулого року голова Генштабу генерал П'єр де Вільє пішов у відставку через скорочення бюджету на військові потреби.

За даними уряду, до 2025 року буде створено близько 6 тисяч робочих місць, зокрема, половина з них у сфері кібербезпеки та розвідувальних службах.

Голосування за проект закону має відбутися влітку цього року.