Масове знищення бійців "Вагнера" у Сирії: журналісти розкривають подробиці обстрілу російських найманців

Нові дані розповів командир курдських підрозділів.

У день, коли близько 200 найманців із приватної армії "Вагнер" було вбито через обстріл, російське командування усяко заперечувало наступ.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на CNN.

Перед тим, як американські військово-повітряні сили у Сирії здійснили обстріл військ Асада, курдський командир зв'язувався з російськими військами і просив не продовжувати наступ у районі. Російський офіцер заявив, що наступу нема, однак за результатами атаки американців за різними даними загинуло понад дві сотні російських найманців із приватної армії "Вагнер".

Командир заявив, що росіяни заперечили рух уперед. Він додав, що відповідальність за те, що сталося потім, лежить на російському командуванні, адже вони знають про кожен рух сирійської армії і координуються з військами режиму Асада.

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За заявою Міністерства оборони США, американці так само неодноразово зв'язувалися із російським командуванням, що допомагає військам Асада, аби ті припинили наступ армії сирійського режиму. Росіяни запевнили, що ситуація під контролем, однак наступ на "Сирійську демократичну армію" продовжився.

"Чиновники коаліції регулярно спілкувалися з російськими колегами до, під час та після нападу", - заявили у прес-службі Пентагону.

За даними колумніста Девіда Ігнатіуса, який публікується у Washington Post, курдський командир Хасан під час бойових дій отримав дзвінок від російського офіцера з проханням припинити обстріли, аби була можливість забрати з поля бою вбитих та поранених. Тобто росіянин спершу заперечує наступ, а потім просить зупинити вогонь, аби допомогти пораненим і забрати трупи після цієї ж атаки.

Нагадаємо, унаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що 9 лютого у Сирії ліквідували сотню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За наступними даними, кількість вбитих бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" сягнула понад 200 осіб.