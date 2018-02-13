Російський міністр переніс прем'єри американських блокбастерів через свій фільм "Собібор"

За його словами, «50 відтінків свободи» обрушили прокат російських фільмів.

Міністр культури Володимир Мединський заявив, що американський фільм «Пятидесят відтінків свободи» завадив російським фільмам зібрати касу.

«Я не знаю, які завдання вирішує це безумовний шедевр світового кінематографа, але наші кіномережі віддали йому 70 відсотків сеансів, ніж обрушили цілий ряд наших фільмів, які йдуть зараз в прокаті», — сказав Мединський.

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Він також попросив віце-прем'єра Ольгу Голодець підтримати законопроект, що обмежує кількість показів одного фільму в кінотеатрах. Міністр нагадав, що в 2018 році «Союзмультфільм» планує прем'єри двох мультфільмів «Суворов» і «Гофманіада», яким потрібна буде підтримка, пише "Новая газета".

У вівторок стало відомо, що в Росії перенесли на тиждень - з 3 травня на 11 травня — прем'єру фільму студії Marvel «Месники: Війна нескінченності». З якої причини реліз картини відкладено, не уточнюється.

За інформацією «Кинопоиск», на травень 2018 року запланований реліз військово-історичної драми «Собібор». Картина — режисерський дебют Костянтина Хабенського, а ідея створення фільму належить Володимиру Мединскому. Драма «Собібор» вийде 3 травня 2018 року.