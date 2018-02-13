Масове знищення російських найманців у Сирії: опубліковано відео авіаудару США

Показані кадри авіаудару ВПС США по сирійських військових та підрозділах ПВК "Вагнера" під Дейр-ез-Зором.

Опубліковано відео удару США по сирійських підрозділах і загонах ПВК "Вагнера", які перебували під Дейр-ез-Зором в Сирії.

На кадрах CNN видно, як авіація знищує спочатку танк Т-72, а потім завдає удару по артилерії й розрахунку, який перебуває біля неї. Судячи з усього, він загинув. Також у лівому кутку видно вантажівку "Урал", пише у своєму Telegram-каналі Directorate 4.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі із США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнера» перевищила 200 осіб.

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12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян в Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімала із себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.

Видання Bloomberg 13 лютого повідомило, що понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких росіяни, знищені в результаті удару коаліції США 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.