Дружина знищеного в Сирії російського найманця: "їх як собак там розстріляли"

Жінка не знає, на яких умовах чоловік поїхав у Сирію, і вона не знає, скільки повинні виплатити за його загибель.

Російські журналісти знайшли чергове підтвердження інформації про те, що 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор були ліквідовані багато найманців російської ПВК "Вагнера".

Напередодні Conflict Intelligence Team назвала імена кількох росіян, ліквідованих в Сирії, серед яких - 38-річний Станіслав Матвєєв та 45-річний Ігор Косотуров.

Видання Znak.com поспілкувалося з вдовою одного з ліквідованих в Сирії найманців з Свердловської області Оленою Матвєєвою.

Матвєєва розповіла, що її чоловік і Косотуров у 2015-2016 роках воювали на Донбасі проти України і про їх загибель вона дізналася 9 лютого.

"Мені зателефонував наш отаман з Асбесту. Запитав спочатку, чи давно ми зв'язувалися зі Стасом. Я відповіла, що третій день зв'язку немає. І дівчатка, у кого чоловіки там, теж ніхто й нічого не знали. Буквально через хвилину отаман передзвонює і каже: "Стаса та Ігоря більше немає", – повідомила вона.

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Матвєєва додала, що тіла загиблих доставлять в Ростов, де повинні провести ДНК-експертизу.

"Їх просто, як собак, там розстріляли, як піддослідних щурів", – зазначила вона.

Жінка не знає, на яких умовах чоловік поїхав у Сирію, і вона не знає, скільки повинні виплатити за його загибель.

"Він мене настільки берег, що ніколи на такі речі не присвячував. Пацанів ховали з Донбасу, а я в останню чергу дізнавалася завжди", – уточнила вона.

За словами Матвєєвої, чоловік за півтора місяці підготовки в Ростові встиг вислати їй 109 тис. рублів (близько $1800), які вона отримала в грудні 2017 року.

"Його, мабуть, затягли всі ці автомати і армійські тренування. Він десь через півроку після Донбасу почав нудьгувати вже. Про автомат свій згадувати, мовляв, як там моя "ластівка", - згадує вона. "На Донбас це у нього перший виїзд такий був. У мене є нагорода його, Георгіївський хрест з Донбасу", - додала Матвєєва.

Жінка зазначила, що до війни її чоловік був будівельником, не давав їй працювати і говорив сидіти вдома з дітьми. Зараз вона живе на допомогу матері чоловіка, яка по інвалідності отримує 1380 руб. ($23) в місяць. У Матвєєвої є двоє синів – шести і восьми років.

"Я б хотіла, щоб про мого чоловіка дізналися всі. І не тільки про мого чоловіка, про всіх пацанів, хто там так тупо загинув. Дико це все! Куди їх послали, чому? У них навіть захисту не було, як свиней, відправили на забій! Хочу, щоб уряд помстилося за них. Хочу, щоб про пацанів пам'ять залишилася, щоб дружинам не прикро за чоловіків було, щоб діти могли пишатися батьками", – підсумувала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що при ударі сил США в Сирії ліквідовано понад 200 найманців, більшість - росіяни.