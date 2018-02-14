У День святого Валентина Пугачова показала сімейне фото з Галкіним та дітьми

На честь Дня святого Валентина російська співачка, народна артистка СРСР вирішила показати фото з дітьми і чоловіком.

На відміну від свого чоловіка Максима Галкіна, Алла Пугачова нечасто ділиться фотографіями своїх дітей.

Читайте такожГалкін та Пугачова обвінчалися (фото, відео)

Але у День святого Валентина Примадонна вирішила поділитися в своєму Instagram знімком, на якому зображена в оточенні чоловіка, сина Гаррі й доньки Лізи.

"Всім кохання та щастя! Зі святом!", - написала Пугачова.

"Яка мила родина", "Тепле фото. Із запасників", "Яка гарна родина!", "І вашій родині щастя багато-багато і найчистішого кохання!", - пишуть шанувальники в коментарях під знімком.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу. "Багато хто хоче побачити мене без макіяжу, так сказати без прикрас. Задовольняю вашу цікавість, але не забувайте, що у квітні мені стукне 69 років", - підписала вона своє фото в Instagram.