Тимошенко: Європа має об`єднатися проти російського монополізму

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що скоординована політика європейських країн може змусити Росію підписати Енергетичну хартію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила під час дискусії в Німецькому товаристві зовнішньої політики в Берліні.

«І Україна, і Європа гостро відчувають на собі наслідки монополізму з енергопостачання. І Україна, і Європа не домоглися реальної диверсифікації постачання енергоносіїв, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. - Росія, як кожна країна, що дбає про власні інтереси, грає на протиріччях між європейськими країнами. Наявність таких протиріч призводить до того, що Росія досі не підписала європейську хартію енергетичного співробітництва. Якби ЄС вдалося вийти на діалог з Росією з єдиною скоординованою позицією це могло б змусити Росію підписати цей документ».

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 р. Європейський Союз звернувся до Росії, а також інших країн із закликом укладати довгострокові контракти у сфері електроенергетики, які дозволять гарантувати їм наявність споживачів і здійснення інвестицій на фоні збереження доступної нафти і природного газу для країн ЄС.

Представники ЄС зазначили, що країни - виробники енергоносіїв повинні прагнути до здійснення торгівлі на взаємовигідних умовах для того, щоб мати нагоду забезпечити прогнозовані поставки на тривалий термін, а саме на десятиліття наперед.

18 листопада міністр фінансів Фінляндії, яка зараз головує в ЄС, Еро ХЕЙНЯЛУОМА заявив, що Росія не повинна використовувати поставки енергоносіїв як засіб політичної боротьби, і Європейський Союз уважно спостерігатиме за діями Москви.

На даний час Росія здійснює поставку чверті всієї європейської нафти і більше двох п`ятих природного газу. Зараз взаємовідносини Росії і ЄС ускладнені претензіями європейського співтовариства щодо дотримання прав людини в країні, а також прагненням Москви забезпечити доступ до енергоносіїв переважно російським компаніям.