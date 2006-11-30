”Аль-Каєда” назвала Бенедикта XVI хрестоносцем

Іракське крило "Аль-Каєди" назвало візит Папи Римського Бенедикта XVI до Туреччини частиною хрестового походу проти ісламу, що має на меті відторгнути Туреччину від ісламського світу. Про це мовиться, повідомляє Reuters, в заяві, яка була розміщена в середу на інтернет-сайті ісламістів. Достовірність цього тексту, проте, неможливо підтвердити.

Візит Папи до країни з переважно мусульманським населенням, на думку авторів заяви, не тільки дасть поштовх новому хрестовому походу, але також направлений на придушення руху ісламізму в Туреччині з тим, щоб країна залишалася і далі в тому "болоті секуляризму", в якому вона перебуває з часів Ататюрка.

Нагадаємо, що відвідини Бенедикта XVI Турції викликали масові протести місцевих мусульман, ображених нібито непоштивими висловами Папи з приводу пророка Мухаммеда.

Це перший візит Папи Римського до мусульманської країни. Бенедикт XVI прибув до Туреччини у вівторок і проведе там чотири наступні дні. У зв`язку з численними погрозами в його адресу з боку ісламістів, його охорону значно посилили, а під час публічних виступів на понтифіка одягають бронежилет.

Лента.ру