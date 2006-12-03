Колишній чилійський диктатор Аугусто Піночет госпіталізований з серцевим нападом, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерело у військовому госпіталі в Сантьяго.

За його словами, стан 91-річного Піночета лікарі оцінюють як "серйозний, але стабільний".

Проти Піночета, який правив Чилі з 1973 по 1990 рік, порушено п`ять кримінальних справ. Він звинувачується в корупції, фінансових махінаціях і порушенні прав людини, але жодного разу не притягався за це до суду. За даними слідства, на секретних рахунках екс-диктатора в різних країнах не менше $27 мільйонів.

У понеділок, 27 листопада, Піночет був взятий під домашній арешт за звинуваченням в організації викрадання двох своїх політичних опонентів в 1974 році. У жовтні 2006-го колишнього чилійського лідера також брали під домашній арешт за звинуваченням у тортурах, вбивствах і викраданні людей, але пізніше відпустили під заставу.

РІА "Новости"