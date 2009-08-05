Грузинське питання: Лавров визнав, що інформаційна війна триває

"Грузинське питання" більше не заважає відносинам із Заходом, що підтвердив візит до Москви президента США Барака Обами, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

В інтерв`ю телеканалу «Вести» Лавров також сказав, що визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії не планувалося, проте "треба було рятувати там людей".

Міністр визнав, що «інформаційна війна триває», але - «це відголоски старого мислення», що «сталися незворотньо». «Реальність вона існує, вона нікуди не подінеться», - відзначив Лавров.

Газета.ру