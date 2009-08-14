Через борги арештовано судно з українським екіпажем

Посольство України в Грецькій Республіці повідомило про арешт 20 липня ц.р. в порту Пірей судна “Captain Valentin K.” (прапор Панами, підприємство-оператор судна “Chester Shipping Ltd.”), на борту якого 18 членів екіпажу, всі - громадяни України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за даними дипустанови, причиною арешту стали борги з зарплаті екіпажу і матеріально-технічному забезпечення та позов екіпажу та кредиторів судновласника.

13 серпня ц.р. відбулася зустріч представників посольства та судновласника з екіпажем на борту судна. У ході зустрічі було з’ясовано, що порушення нормального режиму харчування членів екіпажу пов’язане, зокрема, з відмовою, починаючи з першої половини дня 13 серпня ц.р., всіх членів екіпажу, у тому числі кока виконувати свої функціональні обов’язки.

Посольством з’ясовано, що судно забезпечено продуктами харчування і водою на 1,5 місяці. Найближчим часом буде вирішене питання поповнення на судні запасів пального та введення до раціону моряків свіжих овочів та фруктів.

За повідомленням представників зазначеної компанії, питання репатріації моряків вирішуватиметься після отримання в кінці серпня – на початку вересня ц.р. дозволу суду на перебазування судна з торгового рейду до промислової зони порту, що, відповідно до чинних нормативів, надасть право судновласнику забезпечити повернення всіх членів екіпажу на Батьківщину. Справа продовжує перебувати на контролі у Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Пояснення представника судновласника і запропонований ним графік вирішення трудового конфлікту членів екіпажу задовольнило. Було досягнуто згоди моряків відновити з 14 серпня ц.р. виконання ними своїх функціональних обов’язків.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.