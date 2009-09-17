Поляки не коментуватимуть ситуацію навколо ПРО до заяви Обами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликав не спекулювати на темі відмови США від розміщення системи ПРО у Європі, а дочекатися офіційного оголошення рішення представником американської адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Р.СІКОРСЬКИЙ сказав журналістам у Варшаві в четвер.

Р.СІКОРСЬКИЙ, котрий сьогодні брав участь у переговорах із американською делегацією, що прибула до Польщі, сказав, що офіційне рішення може здивувати.

«Рішення в справі ПРО може бути інше, ніж усі сподіваються», - сказав він.

Він повідомив, що поляки домовилися із американцями не коментувати справу по суті до того, поки не буде оголошене офіційне рішення.

Глава польського МЗС також повідомив, що ситуацію навколо розміщення ПРО планує найближчим часом обговорювати з держсекретарем США Хіларі КЛІНТОН.

За даними TVN24, американська делегація, котра проводила переговори у Варшаві, одразу після їх завершення відбула до Праги.

Планується, що сьогодні, близько 17.00 за київським часом, зі спеціальною заявою щодо ПРО виступить Президент США Барак ОБАМА, а в 17.30. про це також заявить міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.

Натомість, коментуючи наміри США відмовитися від розміщення ПРО в Європі, колишній президент Польщі (1990 - 1995 рр.) Лех ВАЛЕНСА сказав, що США дбають лише про власні інтереси.

«Американці завжди дбали тільки про свої інтереси, а всіх інших використовували у своїх цілях. Маємо черговий приклад», - сказав він в ефірі TVN24.

Лауерат нобелівської премії миру Л.ВАЛЕНСА закликав переглянути відносини поляків з американцями, котрі останні десятиліття були стратегічними партнерами.

Л.ВАЛЕНСА сказав, що можна було передбачити відмову від ПРО, спостерігаючи за політикою нового президента США Б.ОБАМИ.

«Мені не подобається ця політика, але не тому, що ПРО була так потрібною, а тому, як до нас ставляться», - резюмував Л.ВАЛЕНСА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американські газети Wall Street Journal та Weekly Standard написали, що адміністрація президента США Б.ОБАМИ планує «покласти на поличку» або взагалі відмовитися від ПРО у Європі.

На думку експертів, США відмовилась від ПРО задля розвитку кращих відносин із Росією, котра гостро протестувала проти встановлення цієї системи в безпосередній близькості до її кордонів.

При цьому, на думку деяких з них, США відмовою від ПРО фактично пожертвувала інтересами країн Східної Європи.

Довідка УНІАН. На розміщенні ПРО в Європі наполягала попередня адміністрація Джорджа БУША, котрий був президентом США з 2001 по 2009 рік.

Головним завданням цієї системи, яка мала складатися із радара у Чехії та ракет-перехоплювачів у Польщі, мав би бути захист від можливого нападу, зокрема, з Ірану.