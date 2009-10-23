У МЗС кажуть, що до України може приїхати «Група мудреців» НАТО

Так звана «Група мудреців», що розробляє стратегічну концепцію НАТО, під керівництвом колишнього держсекретаря США Мадлейн ОЛБРАЙТ може відвідати з візитом Україну.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

За його даними, запрошення відвідати Україну передав М.ОЛБРАЙТ особисто український Президент Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі у вересні в Нью Йорку.

«Це запрошення із вдячністю прийнято... Я не виключаю, що такий візит відбудеться», - сказав український дипломат, але не уточнив, чи зможе цей візит відбутися ще цього року.

«Наші двері для неї особисто та для членів її групи відчинені», - додав він.

К.ЄЛІСЄЄВ, який у четвер у Варшаві зустрічався з колишнім мінстром закордонних справ Польщі Адамом РОТФЕЛЬДОМ, що входить до складу «Групи мудреців», дуже позитивно оцінив цю зустріч.

За його словами, А.РОТФЕЛЬД запевнив про готовність брати до уваги українські пропозиції під час розробки стратегічної концепції НАТО.

Заступник міністра наголосив, що МЗС України не планує концентруватися на співпраці з окремими членами «Групи мудреців» і намагатиметься доносити свою точку зорку до кожного з них.

К.ЄЛІСЄЄВ не виключив, що до кінця поточного року йому вдасться провести ще ряд зустрічей з іншими членами групи.

«Звичайно, було б наївно сподіватися, що все, що ми запропонуємо, буде враховано, але дуже важливо, що ця робоча група не замикається сама в собі... і готова конструктивно з нами співпрацювати», - сказав він.

Довідка УНІАН. Так звана «Група мудреців» на чолі з М.ОЛБРАЙТ розпочала роботу над новою стратегічною концепцією НАТО у вересні цього року. Концепція має бути представлена наприкінці 2010 року.