Посол: якщо ЄС не готовий прийняти Україну, хай не заважає працювати з Китаєм

Експерти вважають, що через 20 років Китай і США зрівняються в економічному розвитку, і невідомо, хто з них буде на першому місці. Про це в інтерв’ю “Лівому берегу” повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в КНР Юрій КОСТЕНКО.

“За оцінками багатьох експертів, КНР вийшла на друге місце за розвитком у світі після Сполучених Штатів. За прогнозом, через 20 років Китай і США зрівняються в економічному розвитку, і не відомо, хто з них буде на першому місці. Тверезо оцінюючи перспективи, потрібно вибудовувати свою зовнішню політику з урахуванням цього”, - наголосив дипломат.

На запитання, чи не буде Європейський Союз на нас тиснути через співпрацю з Китаєм, оскільки ми узгоджуємо наші зовнішньополітичні позиції з ЄС, Ю.КОСТЕНКО відповів: “Гіпотетично може, оскільки дія викликає протидію. Проте нам треба виходити з наших національних інтересів. Як відомо, сьогодні ЄС не готовий нас прийняти у свої члени. Так само далеко ми є від членства в НАТО”.

За словами посла, “національні інтереси України мають бути збалансованими. Ми бачимо, що співпраця з Китаєм дає нам виграш, то треба буде дискутувати з європейцями: „Якщо ви нам не даєте безпечної парасольки, не даєте інвестицій, то не заважайте нам їх шукати у світі”.

Водночас, за його словами, “не можна сприймати Китай лише як ринок нашої економічної співпраці. Позиція ядерної країни, позиція постійного члена Ради Безпеки ООН – дуже важлива для захисту наших інтересів. Це той голос, який не зможуть ігнорувати. Згадайте позицію Китаю по Севастополю в 90-х роках (У 1993 році Держдума Росії прийняла постанову «Про статус міста Севастополя». Це було посягання на територіальну цілісність України. Київ негайно звернувся до Ради Безпеки ООН, де всі учасники – серед них і Китай як постійний член РБ ООН – стали на бік України – „ЛБ”), коли вони принципово виступили в наш захист”. Звичайно, відзначив Ю.КОСТЕНКО, “вони це зробили не тому, що дуже люблять Україну. Як відомо, у китайців своїх проблем щодо сепаратизму дуже багато, тому на будь-які прояви сепаратизму в світі вони як на воду дмухають. Але для нас така заява щодо Севастополя була дуже важливою”.