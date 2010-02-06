Головною небезпекою для Росії назване розширення НАТО

Головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться у Воєнній доктрині РФ, яку сьогодні затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Незважаючи на зниження вірогідності розв`язування проти Російської Федерації великомасштабної війни із застосуванням звичайних засобів ураження і ядерної зброї, на ряду напрямів військові небезпеки Російської Федерації посилюються», - говориться в документі. У доктрині виділено основні зовнішні військові небезпеки:

- прагнення наділити силовий потенціал Організації Північноатлантичного договору (НАТО) глобальними функціями, що реалізуються на порушення норми міжнародного права, наблизити військову інфраструктуру країн – членів НАТО до меж Російської Федерації, зокрема шляхом розширення блоку;

- спроби дестабілізувати обстановку в окремих державах і регіонах і підірвати стратегічну стабільність;

- розгортання (нарощування) військових контингентів іноземних держав (груп держав) на територіях суміжних з Російською Федерацією та її союзниками держав, а також у прилеглих акваторіях;

- створення і розгортання систем стратегічної протиракетної оборони, що підривають глобальну стабільність і порушують співвідношення сил, що склалося в ракетно-ядерній сфері, а також мілітаризація космічного простору, розгортання стратегічних неядерних систем високоточної зброї;

- територіальні претензії до Російської Федерації та її союзників, втручання в їх внутрішні справи;

- розповсюдження зброї масового ураження, ракет і ракетних технологій, збільшення кількості держав, що володіють ядерною зброєю;

- порушення окремими державами міжнародних домовленостей, а також недотримання раніше укладених міжнародних договорів у галузі обмеження і скорочення озброєнь;

- застосування військової сили на територіях суміжних з Російською Федерацією держав на порушення Статут ООН та інших норм міжнародного права;

- наявність (виникнення) вогнищ і ескалація збройних конфліктів на територіях суміжних з Російською Федерацією та її союзниками держав;

- розповсюдження міжнародного тероризму;

- виникнення вогнищ міжнаціональної (міжконфесійної) напруженості, діяльність міжнародних збройних радикальних угруповань в районах, прилеглих до державного кордону Російської Федерації і кордонів її союзників, а також наявність територіальних суперечностей, зростання сепаратизму і насильницького (релігійного) екстремізму в окремих регіонах світу.

Водночас, до основних внутрішніх військових небезпек керівництво РФ відносить:

спроби насильницької зміни конституційного ладу Російській Федерації; підрив суверенітету, порушення єдності та територіальної цілісності Російської Федерації; дезорганізація функціонування органів державної влади, важливих державних, військових об`єктів та інформаційної інфраструктури Російської Федерації.