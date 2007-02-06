У Киргизії стався землетрус силою до 5 балів

У Киргизії сьогодні вночі стався землетрус, епіцентр якого знаходився на території сусіднього Узбекистану. Як повідомляє «РІА Новости» з посиланням на прес-службу МНС Киргизії, в епіцентрі стихії, який знаходився за 70 км. на північний захід від південної столиці Киргизії міста Ош, сила поштовхів досягала 5 балів за 12-бальною шкалою. В Оші відчувалися коливання грунту силою в 3 бали.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Крім того, зазначає агентство, в Узбекистані в ніч з понеділка на вівторок знову відбулася серія підземних поштовхів силою близько 3 балів за 12-бальною шкалою.

За даними МНС Узбекистану, жертв і руйнувань немає.

Сейсмологи відзначають, що на цій території фіксується безперервна серія дрібних підземних поштовхів. Тільки за січень тричі, а за лютий двічі було зафіксовано землетруси силою в епіцентрі від трьох до восьми балів.