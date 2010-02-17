Медведєв оголосив Саакашвілі персоною нон-грата в Росії

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оголосив Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ персоною нон грата в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми, я впевнений, рано чи пізно повернемося до нормальних, повноцінних відносин з Грузією. Іншого й бути не може, але з діючим Президентом Грузії я особисто жодних справ мати не буду. Він для РФ – персона нон грата», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що російсько-грузинські і російсько-абхазькі відносини мають багатовікову історію. «Ми завжди відчували і, впевнений, будемо відчувати дружні почуття до грузинського народу. Навіть конфлікт у 2008 році кінець кінцем не зіпсує цих відносин», - сказав Президент РФ.

Він вкотре звинуватив «режим СААКАШВІЛІ» в загибелі людей. «Це, поза всяким сумнівом, є злочином, який має одержати свою адекватну юридичну оцінку», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ вважає, що грузинський народ у рамках конституційних процедур має вирішити, хто може керувати Грузією і налагодити відносини з Росією, Абхазією та іншими суміжними державами.

У свою чергу, Президент Абхазії Сергій БАГАПШ заявив, що у керівництва Грузії «руки по лікоть в крові», і він не вестиме переговорів із М.СААКАШВІЛІ. При цьому він запевнив, що нічого не має проти грузинського народу.