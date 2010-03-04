ЄС повинен підтримати проєвропейські настрої в Україні

Європейський Союз повинен практично, а не декларативно підтримати проєвропейські настрої серед українців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив польський публіцист Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ у Варшаві на конференції, присвяченій ситуації в Україні.

Він назвав викликом для Євросоюзу представлення чогось конкретного для українців, частина з яких може бути розчарована політикою ЄС стосовно України.

М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ вважає, що значним кроком з боку ЄС може стати подальша лібералізація візового режиму з перспективою відміни віз. Це, на його думку, дозволить не лише зберегти проєвропейські настрої серед українців, але й здобути нових прихильників.