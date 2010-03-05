Єврокомісар: ЄС повинен надавати Україні відчутну підтримку

Європейський Союз повинен надавати Україні конкретну і відчутну підтримку, щоб спонукати нову владу до активнішого впровадження реформ.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, про це заявив Європейський комісар у справах розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ, виступаючи у Чеському будинку в Брюсселі.

За його словами, обрання нового українського Президента є для ЄС водночас і можливістю, і викликом у контексті використання інструментів проекту “Східне партнерство”. “Перший етап нашої тісної співпраці був дуже продуктивним і отримав позитивні відгуки від обох сторін”, – відзначив комісар.

С.ФЮЛЕ нагадав, що під час нещодавнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя ЄС та Україна висловили готовність співпрацювати для завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію та створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі.

”Ця зона вільної торгівлі надасть істотні економічні переваги і для України, і для ЄС. Вона дозволить Україні подвоїти свій експорт до ЄС і здобути доступ до європейського єдиного ринку, що охоплює 500 мільйонів споживачів”, – сказав С.ФЮЛЕ.

Водночас, підкреслив він, досягнення політичної стабільності та економічного відновлення є нині головними викликами для нової української влади.

”У контексті економічної ситуації в Україні нова адміністрація має здійснити чимало реформ. Передусім Україна має повернутися до програми співпраці з Міжнародним валютним фондом”, - зазначив єврокомісар, додавши, що ЄС сподівається побачити в Україні “реформи у газовому секторі, ухвалення бюджету на 2010 рік і продовження роботи з рекапіталізації банківського сектору”.

“Україна також повинна докласти серйозних зусиль для боротьби з корупцією”, – наголосив С.ФЮЛЕ.

Водночас представник Єврокомісії відзначив потребу конкретної та відчутної підтримки з боку ЄС, яка б спонукала Україну до активнішого впровадження реформ. Серед прикладів такої підтримки, яку може надати ЄС, він назвав макрофінансову допомогу, підтримку реформування і модернізації газового сектору, а також розвиток цільової фінансової й технічної співпраці.

Говорячи про перспективи “Східного партнерства”, С.ФЮЛЕ звернув увагу на “прямий інтерес” ЄС у підтримці економічного розвитку східних сусідів. За його словами, експорт ЄС до країн, що входять до Європейської політики сусідства, виріс із 2004 по 2008 рік на 63%, а імпорт – на 91%.

”Чимало з цих країн мають невикористаний потенціал для розвитку, а тому Європейський Союз, як їхній головний і найближчий торгівельний партнер, має прямий інтерес у підтримці їхнього економічного поступу”, – переконаний єврокомісар.